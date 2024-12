Le eccellenze agroalimentari e il patrimonio paesaggistico: ad Amantea la kermesse “Le vie dei sapori”

l’evento

AMANTEA Il fenomeno del turismo enogastronomico ha conosciuto un forte incremento nel corso degli ultimi anni. L’interesse intorno all’agroalimentare, alle tradizioni gastronomiche locali, ai prodotti tipici, ha avviato un autentico processo di cambiamento nelle scelte turistiche degli italiani, confermandosi tra i principali fattori di appeal per gli stranieri verso le nostre destinazioni, più che mai affascinati dal mix di arte, cultura e buona cucina che da sempre contraddistingue l’offerta turistica della nostra regione. Una tendenza che l’amministrazione comunale di Amantea ha inteso interpretare dal 27 al 30 dicembre con la manifestazione “Percorsi di gusto” che ha avuto luogo in corso Margherita ad Amantea ed in Piazza San Francesco a Campora San Giovanni. La kermesse, finanziata dall’Arsac con l’intento di coniugare il patrimonio delle eccellenze agroalimentari con i valori del paesaggio, della storia e dell’arte, ha dato modo ai molti partecipanti e curiosi che si sono fermati presso gli stand di conoscere ed apprezzare i prodotti del comprensorio amanteano.

La kermesse

Essa ha voluto essere altresì un’occasione di crescita economica ed imprenditoriale per gli operatori coinvolti al fine di trovare i primi significativi riscontri tra i visitatori. Prodotti tipici che diventano icone di identità territoriale per soddisfare i bisogni di un consumatore/viaggiatore alla continua ricerca di autenticità, di informazioni e garanzie sul prodotto, servizi e qualità della ricettività. Dalla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP ai Formaggi Caprini e Pecorini, dai Fichi Secchi e al Cioccolato all’Olio extra-vergine di oliva, dal Peperoncino “Diavolicchio” alle conserve Ittiche sotto sale. Tradizione ed artigianalità, unite ai valori del patrimonio culturale locale, conferiscono ai prodotti dell’agroalimentare tipicità, originalità e unicità. Caratteristiche che – da sole – sono in grado di contrastare ogni tentativo di concorrenza a basso costo e di imitazione. Il progetto proposto è anche un’importante occasione per incoraggiare la creazione di un sistema di rete tra soggetti pubblici e privati: agricoltori, pescatori, albergatori, ristoratori, operatori turistici, artigiani potranno partecipare ad un progetto di valorizzazione di un bene pubblico (qual è il territorio) con i suoi valori. Concetti, questi, ben evidenziati dai partecipanti al convegno – lancio dell’iniziativa che si è tenuto il 27 dicembre alle 18 presso l’Auditorium San Bernardino da Siena di Amantea.

