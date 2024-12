Minaccia i genitori, 50enne arrestato a Crotone: gli era vietato avvicinarsi alla loro abitazione

il fatto

CROTONE Stamattina i carabinieri della stazione di Crotone e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto L.P., cinquantenne, accusato di aver ripetutamente minacciato i propri genitori durante la notte. L’uomo era già stato denunciato in passato dai propri familiari per atti persecutori e maltrattamenti ed era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con il divieto di avvicinarsi all’abitazione dei genitori. Incurante di tali prescrizioni, ha dapprima rivolto numerose minacce verso il padre e poi ha tentato di togliersi la vita, cercando di lanciarsi dal settimo piano dell’edifico. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri il gesto estremo è stato evitato: gli operatori sono riusciti a calmare l’uomo, scongiurando il rischio di un drammatico epilogo, successivamente lo hanno preso in custodia e proceduto all’arresto; ora si trova nella casa circondariale di Crotone.