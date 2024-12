In Azione arriva il sindacalista e manager sportivo Amedeo Di Tillo

dai partiti

CATANZARO La comunità politica di Azione continua a crescere e a strutturarsi con sempre maggiore capillarità sul territorio calabrese coinvolgendo figure autorevoli e rappresentative di settori sempre nuovi e diversi. Ultima, ma solo in ordine di tempo, la nomina del sindacalista e manager sportivo Amedeo Di Tillo a responsabile regionale del dipartimento “Welfare, Politiche giovanili e Sport”. La nomina, giunta al termine dell’ultima direzione regionale, è stata fortemente voluta dal segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi e dal presidente regionale Giuseppe Graziano che hanno accolto l’ingresso di Di Tillo nelle fila del partito con parole di grande elogio e positività. «Azione si arricchisce di una personalità qualificata ed esperta – è stato il primo commento dei due dirigenti politici – impegnata da anni nei settori del sociale e dello sport con risultati riconosciuti e importanti. Inizieremo fin da subito a lavorare insieme per rafforzare l’opera di penetrazione e di radicamento del nostro movimento nella società calabrese utilizzando come strumento le buone pratiche, i valori e i sani principi dello sport». Amedeo Di Tillo è un giovane manager sportivo che da presidente regionale dello CSAIn Calabria prima e vicepresidente nazionale poi, ha acquisito una credibilità e una autorevolezza pubblica che deriva anche dall’essere stato tra i fondatori del sindacalismo militare calabrese come segretario generale di alcune tra le principali Organizzazioni dei lavoratori a carattere militare. Azione si dimostra così soggetto politico attivo e movimentista capace di attrarre consensi ed energie nuove tra la gente aprendosi alla società civile ed offrendo spazi di protagonismo e partecipazione a quanti dimostrano di avere qualità e volontà di mettersi a disposizione della collettività a prescindere dalla appartenenza a vecchi partiti o schemi ideologici superati dal tempo e dalla storia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato