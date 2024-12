Reggio Calabria, sequestrati 700 kg di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta – VIDEO

i sigilli

REGGIO CALABRIA La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sottoposto a sequestro oltre 674 chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta posti in vendita senza autorizzazione, alcuni dei quali – privi di ogni marcatura e certificazione – sono risultati particolarmente pericolosi per lo loro potenzialità di deflagrazione.

Le operazioni di sequestro sono state eseguite dai militari della Compagnia di Palmi che, nell’ambito dell’attività del controllo economico del territorio, hanno sequestrato, a seguito di una mirata attività di intelligence e a successivi riscontri investigativi, due depositi, ubicati a Varapodio (RC) e Rizziconi (RC), ove il citato materiale esplodente era stato stoccato per la vendita. In particolare, gli artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta erano illegalmente detenuti presso un esercizio commerciale e un garage annesso ad una civile abitazione, con grave pericolo per la sicurezza pubblica, tenuto conto dell’elevato potenziale esplosivo. All’esito delle operazioni sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica di Palmi complessivamente quattro soggetti, 2 per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente nonché 2 acquirenti per trasporto, senza licenza, di materiale esplodente.