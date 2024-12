Sanità, decadenza evitata in Zona Cesarini: ecco la proroga di 45 giorni per quattro commissari

il provvedimento

CATANZARO Restano in servizio i quattro commissari delle Asp il cui incarico sarebbe decaduto a mezzanotte con la scadenza del Decreto Calabria, la legge speciale per il commissariamento della sanità calabrese. Secondo quanto si apprende da fonti della Regione è stata disposta la proroga tecnica di 45 giorni, ai sensi del decreto legge 293 del 1994, per i commissari dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, Simona Carbone, dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini, dell’Asp di Crotone, Antonio Brambilla, dell’azienda ospedaliera Gom di Reggio Calabria Gianliugi Scaffidi. (c. a.)

