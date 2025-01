Caos Capodanno a Lamezia, le «scuse» per l’assenza di Sandy Marton: condizioni fisiche e il palinsesto Rai

il caso

LAMEZIA TERME «Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine ai tantissimi cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e calore agli eventi organizzati nell’ambito del festival urbano “Lamezia in Festa – per un Capodanno di gusto”, un’occasione che ha visto le piazze della città trasformarsi in luoghi di gioia, condivisione e sorrisi. In particolare, ringraziamo quanti hanno scelto di celebrare il Capodanno insieme a noi, riempiendo Corso Numistrano di energia e voglia di festeggiare.

Tuttavia, siamo consapevoli che l’assenza dell’artista Sandy Marton, annunciato nel programma, possa aver deluso i tanti che attendevano la sua esibizione. Per questo, ci sentiamo in dovere di porgere pubblicamente le nostre scuse a tutti coloro che hanno vissuto questa situazione con disappunto». Con una nota ufficiale la “POWER SERVIZI SRL” prova a giustificare quanto è avvenuto la notte del 31 dicembre a Lamezia Terme, in occasione dei festeggiamenti previsti sul Corso principale della città. E pone l’accento, soprattutto, sull’assenza di Sandy Marton. «Nonostante avessimo già organizzato tutto il necessario, inclusi autista, auto e strumentazione musicale, l’artista ha comunicato formalmente tramite il proprio agente, la decisione di non partire a causa di una variazione del palinsesto RAI, in cui era ospite della trasmissione “L’anno che verrà” a Reggio Calabria, insieme a motivazioni legate a condizioni fisiche non idonee. Nonostante gli sforzi compiuti fino all’ultimo, i tempi ormai ristretti e le condizioni logistiche, si è reso impossibile garantire un sostituto di eguale caratura artistica, senza compromettere l’orario delle 3.30 concordato con le autorità di pubblica sicurezza per la conclusione dell’evento».

Fin qui, dunque, l’assenza dell’artista noto soprattutto negli anni ’80. La POWER SERVIZI SRL, però, ha spiegato anche la situazione relativa all’artista “DJ Provenzano”, «inizialmente proposto nel programma della serata, lo stesso si è reso indisponibile per problemi contrattuali legati al prolungarsi delle procedure amministrative. Per questo motivo, abbiamo prontamente individuato e coinvolto un artista di pari qualità e notorietà, “Antony D’Andrea”, attualmente DJ ufficiale di Radio 105, garantendo comunque un’esibizione all’altezza delle aspettative e in linea con il format proposto».

Ci teniamo a sottolineare che, nonostante tutto, «l’intero programma degli eventi, organizzato con lo stesso budget e articolato non solo sull’evento di Capodanno, ma su ben cinque serate, si è svolto regolarmente come previsto trasformando le piazze di Sambiase, Sant’Eufemia e Nicastro in autentici teatri di festa e condivisione. È stato emozionante vedere tanti sorrisi, famiglie riunite, bambini felici e momenti di musica e spettacolo che hanno celebrato con il cuore il territorio. Siamo rammaricati per le accuse gratuite ricevute in queste settimane, che mortificano il lavoro e l’impegno di chi, con dedizione e passione, si adopera per garantire la qualità degli eventi. Per questo, abbiamo scelto di rispondere con azioni concrete, proseguendo il progetto con serietà e un forte senso di responsabilità nei confronti della comunità lametina».

Rinnoviamo le nostre scuse e, per rinnovare il rapporto di fiducia e collaborazione, come già comunicato formalmente tramite PEC agli uffici comunali, «proponiamo di organizzare a nostre spese una nuova serata, da concordare in base alle esigenze della città e dell’Amministrazione Comunale. Questo al fine di valorizzare ulteriormente il nostro legame con la comunità e di onorare la fiducia e l’entusiasmo dimostrati da tanti cittadini. Ribadiamo il nostro impegno a trasformare questa esperienza in un’opportunità per fare ancora meglio, mantenendo lo stesso entusiasmo che ci ha accompagnato fino a oggi».