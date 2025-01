Catanzaro e Cosenza con due stati d’animo diversi. Cosa aspettarsi dal mercato?

calcio serie b

Riprenderà il 12 gennaio il campionato di serie B. Catanzaro e Cosenza hanno concluso il 2024 con due stati d’animo differenti. D’altronde basta guardare la classifica per capire chi può guardare al nuovo anno con ottimismo e chi, invece, ha poco da sorridere. Le Aquile guidate da Fabio Caserta stanno attraversando un momento positivo e il sesto posto in classifica lo conferma. La crescita dei giallorossi, che va di pari passo con quella di capitan Iemmello, ha permesso di raggiungere un equilibrio tattico ricercato a lungo in questa prima parte di stagione. Il Cosenza, invece, dopo aver brillato (nonostante il peso dei 4 punti di penalizzazione) per lunghi tratti, nel mese di dicembre è letteralmente crollato psicologicamente, mostrando tutti i limiti di un organico oggettivamente poco attrezzato per la cadetteria. Inoltre, le voci, sempre più insistenti, di un possibile cambio di proprietà, tengono in bilico un ambiente che da tempo mostra tutta la sua insofferenza verso la gestione del presidente Eugenio Guarascio.

Al via il mercato, cosa serve a Catanzaro e Cosenza

Gennaio è anche il mese del calciomercato, partito oggi per concludersi il prossimo 3 febbraio. Sia il Catanzaro che il Cosenza si muoveranno per migliorare le rispettive rose, anche se il lavoro maggiore spetterà al dg rossoblù Gennaro Delvecchio. Sicuramente partiranno il forte difensore Camporese, da tempo ai margini della rosa per non aver trovato un accordo con il club, e l’attaccante Sankoh, che non ha mai reso per quelle che erano le aspettative iniziali. Dovrebbe restare, nonostante le richieste, il capitano Tommaso D’Orazio. Ma la piazza bruzia, al di là di quelli che saranno gli eventuali sviluppi societari, si attende colpi di livello soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato, veri punti deboli della rosa di Massimiliano Alvini.

In casa giallorossa, partiranno sicuramente Volpe e Turicchia. Possibile addio anche per Brignola, utilizzato poco da Caserta, il quale chiede qualche esterno di centrocampo in più. Ma attenzione alle sorprese. Diversi club di primo piano da tempo hanno messo gli occhi sui calciatori del Catanzaro (come ad esempio Antonini e Biasci) e il ds Ciro Polito dovrà faticare non poco per mantenere i suoi gioielli. (f.v.)

