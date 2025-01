Colosimo: Alemanno vittima di una detenzione grottesca

l’intervento

CATANZARO “Il segretario Alemanno è vittima di una grottesca detenzione” . Ad affermarlo è Luigi Colosimo, coordinatore provinciale Movimento “Indipendenza”. “Il movimento Indipendenza Provinciale di Catanzaro e Lamezia – precisa Colosimo – manifesta la sua piena solidarietà al Segretario Gianni Alemanno, sottoposto ad una grottesca detenzione le cui apparenti, deboli ragioni e la cui tempistica lasciano liberi gli italiani di poter giudicare in proprio. Forse è l’unico modo possibile in un Paese in cui la libertà di espressione politica e il pluralismo hanno ceduto il passo e la scena ad un effettivo monoblocco a due colori in finta competizione tra loro, ma in realtà ben saldi nel ruolo di pretoriani a difesa di un bastione edificato sui pilastri della UE e della Nato, rivelatesi col loro vero volto in questi anni recenti più che mai”. Colosimo aggiunge: “Denunciamo il brutto clima che tira in direzione di chi porta nel dibattito politico le sacrosante istanze di riforma e di rimodulazione del rapporto dell’Italia nei confronti di questi organismi e delle relative obbligazioni che gli accordi comportano. Certi che il corso e la portata degli eventi che stiamo vivendo ridefiniranno inevitabilmente anche i nostri equilibri domestici, insistiamo convinti più di prima impegnandoci nel percorso, non privo di ostacoli, di perseguire una rinnovata sovranità nazionale come prerequisito per poter attuare innanzitutto quelle politiche sociali di cui tanto – e soprattutto al Sud- ci sarebbe bisogno, ma che un sistema imperniato sullo strapotere di fondi di investimento e multinazionali -p ortatori esentasse di precarietà – continua a erodere anziché potenziare, incanalando enormi risorse su altre priorità maggiormente lucrative come gli armamenti”. E ancora: “Confortati dal fatto che a chiedere di intraprendere nuovi percorsi in direzione della Pace vi siano anche voci come quella del Santo Padre, del Sud del mondo anche di molte Cancellerie occidentali, auguriamo Buon Anno al Segretario Alemanno, da sempre in prima linea nelle più coraggiose battaglie politiche della destra sociale, sicuri del fatto che il 2025 segnerà la definitiva entrata del Movimento Indipendenza sullo scacchiere politico Italiano”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato