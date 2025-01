Concertone di Capodanno a Reggio, la prefetta Vaccaro soddisfatta per la gestione della sicurezza

l’evento rai

REGGIO CALABRIA Il prefetto Clara Vaccaro mostra piena soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione “L’Anno che verrà”, organizzata dalla RAI a Piazza Indipendenza in occasione del Capodanno 2025: «Un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno assicurato, con il coordinamento della Prefettura e l’impegno e la professionalità di centinaia di persone, la cornice di sicurezza idonea allo svolgimento dell’evento».

Tutti i profili relativi alla safety ed alla security della manifestazione sono stati oggetto di esame congiunto e definizione in sede di riunioni tenute presso il Palazzo del Governo nelle scorse settimane (l’ultima la mattina del 31 dicembre), con l’intervento dei vertici e dei rappresentanti delle Istituzioni, degli Uffici e degli Enti interessati: RAI, Calabria Film Commission, Comune di Reggio Calabria, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ASP, 118 SUEM, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile Regionale, RFI e Trenitalia, ENEL, ENAC.

«Un grazie particolare alle forze dell’ordine»

«A tutti loro – si legge in una nota della Prefettura reggina – va senz’altro riconosciuto il merito di aver fatto funzionare nel miglior modo possibile una articolata macchina organizzativa, che ha consentito a migliaia di persone di assistere senza alcuna criticità alle esibizioni degli artisti che si sono alternati sul grande palco, attendendo insieme lo scoccare della mezzanotte. Un grazie particolare, poi, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che, coordinati a livello tecnico-operativo dalla Questura, sono stati impegnati nell’attuazione di una pianificazione che si è rivelata vincente».

Vaccaro evidenzia «inoltre, il rilevante impegno profuso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura, che in diverse riunioni e sopralluoghi ha esaminato tutta la documentazione prodotta dagli organizzatori, al fine di verificarne la rispondenza alla normativa di riferimento, ed ha fornito una serie di prescrizioni per garantire la sicurezza dell’evento. Un plauso ed un ringraziamento, infine, a tutti i cittadini che hanno compreso l’eccezionale rilevanza della manifestazione e, accettando anche i disagi resi necessari dalla complessa organizzazione, hanno contribuito con il loro comportamento alla riuscita dell’evento, dimostrando che Reggio Calabria può essere a pieno titolo un palcoscenico unico per occasioni di tale rilievo».