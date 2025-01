Emergenza abitativa a Cosenza, Orrico (M5S): «Spopolamento ed edilizia privata, serve un tavolo»

i diritti

COSENZA «Viviamo un’epoca difficile che coinvolge diversi strati sociali e nella quale molti, moltissimi, rischiano di finire nel novero dei fragili, soprattutto alle nostre latitudini ed a Cosenza. In questo scenario l’emergenza abitativa costituisce una questione centrale sulla quale è necessario avviare ragionamenti condivisi ed azione concrete». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle, nel giorno in cui il comitato Prendocasa ha occupato per qualche ora Palazzo dei Bruzi.

«L’allarme lanciato – dice Orrico – ancora una volta dai comitati cittadini di protesta per il diritto all’abitare rappresenta, pertanto, una richiesta d’aiuto di chi non ha voce rispetto alla quale è doveroso interrogarsi. Non più di qualche mese addietro, io stessa, nell’incontro conoscitivo avuto con la Prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, avevo prospettato l’esigenza di avviare un tavolo istituzionale permanente capace di coinvolgere tutta la filiera degli enti competenti a cominciare dalla stessa Prefettura e dalla Regione Calabria: quest’ultima, più di ogni altra, possiede le risorse utili per programmare soluzioni strutturali alla problematica».

«D’altronde – continua l’esponente pentastellata – assistiamo in città ad un proliferare di edilizia privata, in un territorio che si spopola ogni giorno di più, e questo dovrebbe a sua volta ingenerare ulteriori riflessioni, mentre non riusciamo ad immaginare una visione solidale che offra un tetto sulla testa ai nostri concittadini in difficoltà. Ecco perché – conclude Anna Laura Orrico – auspico vivamente che si apra un tavolo istituzionale sull’emergenza abitativa ed offro, per le mie facoltà, tutta la collaborazione ed il supporto richiesto».