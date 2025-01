La “spinta” di Musk a Trump verso la Casa Bianca

il contributo

Non sono il solo ad essere rimasto attonito dopo aver appreso che Elon Musk, la persona considerata tra le più facoltose degli Stati Uniti d’America, sia stato determinante a far sedere Donald Trump sulla poltrona più alta della Casa Bianca.

Buon per lui, ma anche per la pletora di sostenitori (molti anche italiani che hanno trovato lavoro negli States.

Musk non ne fa un mistero. “Senza di loro non sarei quello che sono”. E aggiunge: “la cultura americana in passato ha preferito la mediocrità, accantonato l’eccellenza”.

Una “battaglia” che non si è ancora risolta, nonostante Trump abbia dato una mano convinto che sono gli uomini come lui capaci di far crescere il peso politico della destra.

A dargli manforte è Laura Loomer, “un’influencer” di estrema destra scelta da Trump perla sua campagna elettorale. Il risultato è più che visibile. E a nulla è servita la “predica” di chi andava sostenendo che sarebbe stata la caduta definitiva del vecchio sistema a fronte della crescita della destra.

Al rischio di una debacle ha fatto da spartiacque Steve Bannon che ribalta il risultato sugli immigrati sostenendo che “sono lo strumento degli oligarchi per tenere gli stipendi bassi e minare lo spirito americano”.

A lui si è accodato Laura Loomer, un’influencer che Trump ha tenutocon sé per tutta la campagna elettorale: “Vogliono sostituire l’invasione degli immigrati del “terzo mondo” con una invasione di immigrati “tech”.

Ecco come in America è cresciuto il peso politico della destra a dimostrazione di come si vince la battaglia. Il duello sui migranti finisce con la “vittoria” di Musk il quale aveva sostenuto che “la destra non può lasciare il campo libero ai tecnocrati. E così è stato: il duello sui migranti è finito con la “vittoria” di Musk il quale aveva sostenuto che “la destra non può lasciare campo libero ai teocratico. E così è stato! Si è consegnato, anima e corpo, a Trump riuscendo a fargli raddoppiare i consensi, facendolo salire sul gradino più alto che gli ha consentito di entrare nella Casa Bianca. Adesso c’è da capire come sarà “ripagato” dal Presidente degli Stati Uniti d’America.