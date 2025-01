Saldi al via dal 4 gennaio. In Calabria la spesa media per famiglia sarà di circa 290 euro

economia

ROMA Il giorno di apertura dei saldi è uguale in tutte le regioni italiane – fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano – mentre quello di chiusura varia a seconda del territorio. La Regione Abruzzo ha fissato il periodo dei saldi invernali il 4 gennaio, seguendo la normativa della Legge regionale numero 23 del 2018. Dureranno 60 giorni e sarà possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. La Regione Basilicata ha deliberato il 10 dicembre scorso per fissare l’inizio e la fine vendite promozionali: partenza fissata al 4 gennaio fino al primo marzo. Confermato il divieto promozionale nei 30 giorni precedenti. Anche la Calabria si è allineata alla data nazionale per l’inizio degli sconti invernali, per 60 giorni, con il divieto delle vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti, come si legge nella Deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 29 novembre 2024, in linea con la Legge regionale dell’11 giugno 199, n. 17.

Dati incoraggianti in Calabria



In Calabria tra i rappresentanti di categoria e gli addetti ai lavori si registra un certo ottimismo: dai rilevamenti effettuati, infatti, è atteso un incremento della spesa media pro capite di circa 10 euro rispetto allo scorso anno, indice di una regione che torna a spendere e di un’economia che riprende finalmente fiato. «I dati riferiti a quest’anno sono incoraggianti per la Calabria – dichiara all’Adnkronos Maria Santagada, direttore Confcommercio Calabria -, con un valore complessivo stimato per gli acquisti in saldo pari a 115 milioni di euro. In base alle stime, la spesa media per famiglia sarà di circa 290 euro: quella media per persona, invece, si attesterà sulle 125 euro». Tra gli articoli più gettonati, in testa come sempre troviamo l’abbigliamento, che rappresenterà circa il 50% degli acquisti dei calabresi, seguito dalle calzature (25%), mentre il restante 25% riguarderà in prevalenza utensili per la casa, accessori e articoli sportivi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato