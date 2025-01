Alta Velocità in Calabria. «Il governo dirotta 9 miliardi altrove, pronti alla mobilitazione» – VIDEO

l’affondo

LAMEZIA TERME La Cina ha recentemente presentato il CR450, il treno ad Alta Velocità più veloce del mondo: riuscirà a percorrere il tratto sui binari a circa 400 chilometri orari. E la Cina, nel 2025, batterà un altro record arrivando a 50mila km di binari per treni ad alta velocità. Numeri che alle nostre latitudini sembrano decisamente inarrivabili. Tuttavia, da Pechino a Roma, dall’Asia Orientale all’Europa, l’Alta velocità è evidentemente lo strumento necessario a migliorare non solo la qualità della vita di chi è chiamato a muoversi utilizzando i binari, ma ad unire agevolmente regioni, città, comuni distanti. E la sfida riguarda anche la Calabria.

La galleria Santomarco

Negli ultimi giorni del 2024, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della galleria Santomarco. L’intervento rientra nel più ampio progetto d’investimento dedicato alla ”Nuova linea Alta velocità Salerno – Reggio Calabria” e realizzerà una nuova connessione a doppio binario Alta Velocità tra Paola- San Lucido e Cosenza, sviluppandosi per una estensione di circa 22 km, di cui 17 km in sotterraneo e i restanti 5 km all’aperto.

L’opera interessa i Comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione con relativa viabilità di collegamento, al servizio del territorio e del polo universitario di Rende. La nuova linea Alta velocità Salerno – Reggio Calabria, fa sapere Fs, «costituirà un itinerario strategico per la connessione tra il nord e il sud del Paese e contribuirà alla riduzione dei divari territoriali sia in termini di dotazioni infrastrutturali che di sviluppo del contesto di riferimento, accelerando dinamiche di crescita economica e turistica». Il bando di gara per la Santomarco ha un valore di oltre 1,6 miliardi di euro.

I dubbi e le perplessità dei sindacati

Sul progetto però i sindacati si mostrano dubbiosi. Simone Celebre segretario della Fillea Cgil Calabria – al Corriere della Calabria – punta il dito contro i tagli del governo. «Nel 2021 era stato previsto il progetto della nuova linea ferroviaria Av Sa-Rc che avrebbe dovuto ricucire il Paese con la nostra regione, ma nei giorni scorsi il governo Meloni ha deciso di tagliare 9 miliardi di euro che erano previsti per questa tratta dirottandoli verso altre infrastrutture».

Simone Celebre – Fillea Cgil Calabria

«Come Fillea Cgil – aggiunge Celebre – non ci stiamo, l’Alta velocità è il futuro dei nostri giovani: ogni giorno costretti ad emigrare per studiare, per cercare lavoro». Per il sindacalista «la Calabria non può essere più sacrificata per logiche politiche che ignorano le reali esigenze del nostro territorio. È giunto il momento di far sentire la nostra voce. Siamo pronti a mobilitarci e lo faremo insieme a tutte quelle istituzioni, a tutti i sindaci, che intendano portare avanti una seria battaglia». (f.b.)

