Calabrese morto in un incidente stradale a Capodanno, si costituisce l’autista “pirata”

il fatto

ROMA Si è costituito l’uomo che guidava una delle tre auto coinvolte a Capodanno nell’incidente costato la vita a un 53enne calabrese, Antonio De Simone, ingegnere di Corigliano Rossano (nella foto tratta da facebook), sulla diramazione sud dell’autostrada Roma-Napoli all’altezza di Torrenova, in direzione Roma. Negli attimi prima dell’arrivo dei soccorsi si è però allontanato insieme alla donna che si trovava a bordo della vettura con lui. L’Aston Martin sulla quale viaggiava l’ha lasciata abbandonata lì, all’altezza del chilometro 17, dove alle 3.45 si è verificato il tamponamento fatale. Per tutta la giornata gli agenti della stradale hanno provato a rintracciarlo. Ieri sera, braccato, è stato lui stesso a presentarsi in commissariato. Proprio la sua fuoriserie, dai rilievi e secondo le ipotesi di chi indaga, potrebbe aver innescato il tamponamento che ha coinvolto altre due vetture. A bordo di una di queste, una Renault Clio, si trovava la vittima con la compagna, anche lei originaria della Calabria. Nell’impatto il 53enne è morto, mentre la donna, ferita, è stata trasportata al policlinico Tor Vergata: è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illese le due persone a bordo della terza auto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato