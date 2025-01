Mendicino, viola i domiciliari: nessuna misura più afflittiva per Immacolata Erra

il caso

COSENZA Si trova agli arresti domiciliari, ma i carabinieri di Mendicino – in provincia di Cosenza – ieri sera hanno sorpreso Immacolata Erra lontano dalla propria abitazione. La donna è indagata in due diverse operazioni della Dda di Catanzaro, Open Gates e Recovery. Questa mattina, dinanzi la tribunale di Cosenza (giudice De Vuono), si è tenuta l’udienza per direttissima. La giudice ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato della donna, Mario Scarpelli, e deciso di non combinare una misura cautelare più afflittiva, respingendo la richiesta del pm Frascino. Immacolata Erra, dunque, resta ai domiciliari. (f.b.)

