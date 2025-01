Si rinnova l’alta burocrazia del Consiglio regionale: Lazzarino dg, Fedele segretario generale

la decisione

REGGIO CALABRIA Si rinnovano i vertici burocratici del Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella presieduto da Filippo Mancuso ha nominato il nuovo direttore generale e il nuovo segretario generale: si tratta rispettivamente di Sergio Lazzarino e di Giovanni Fedele (quest’ultimo è il fratello di Gigi, in passato presidente del Consiglio regionale). La novità assoluta è la nomina del direttore generale del Consiglio regionale, e questo rappresenta una sorta di rivoluzione, configurando una suddivisione tra l’area legislativa e quella gestionale. Le nomine sono state effettuate al termine dell’iter aperto alcune settimane fa con la pubblicazione degli avvisi interni per la selezione, alla luce del fatto che gli incarichi dirigenziali sono scaduti a fine 2024: fino a oggi, i due ruoli erano ricoperti da Maria Stefania Lauria. Secondo quanto trapela da fonti di Palazzo Campanella, le nomine dei “grand commis” sono avvenute con l’astensione dei rappresentanti della minoranza nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Franco Iacucci ed Ernesto Alecci, del Pd. (a. cant.)

