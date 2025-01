A Lamezia il ricordo commosso dei coniugi Aversa, uccisi dalla ‘ndrangheta nel 1992

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Questa mattina, presso la Cattedrale di Lamezia Terme (CZ), si è celebrata la commemorazione in ricordo dei coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, uccisi il 4 gennaio 1992 in un agguato mafioso. Nel corso dell’omelia, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato Don Alessandro Nicastro, si è ricordato il sacrificio della coppia, ancora impresso, a distanza di 33 anni, nella memoria della collettività. Il Questore di Catanzaro ha rivolto un messaggio di affetto e di vicinanza ai familiari, evidenziando la caratura morale e professionale del Sovrintendente della Polizia di Stato, Salvatore Aversa. «Un gigante in mezzo ai nani, che ha combattuto con pochi mezzi la criminalità organizzata in questa città, sacrificando la propria vita». È uno dei passaggi più toccanti del discorso pronunciato dal Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Linares.

Il ricordo del Questore

«Seppure con una grande sofferenza nel ricordo – ha aggiunto il Questore – mi chiedo cosa direbbe, cosa ci direbbe, quale sarebbe il pensiero oggi, se fosse ancora con noi Salvatore Aversa. Quali sarebbero le risposte che un operatore di questo spessore, un gigante rispetto a noi nani potrebbe dare in relazione alle difficoltà che oggi si presentano nella società. Quali risposte darebbe per risolvere le criticità, di fronte alla mancanza di fondi, di mezzi, di fronte alle resistenze interne ed esterne a tutte le forze di polizia. Ci risponderebbe con l’impegno di sempre, con la capacità di superare le difficoltà, migliore giorno dopo giorno e rendere meno faticoso il cammino in questa società verso una pace sociale». Dopo la cerimonia religiosa, è stata deposta una corona di fiori davanti alla targa in ricordo dei coniugi Aversa nella sede dell’ex Commissariato di Polizia su corso Numistrano. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore di Lamezia Salvatore Curcio, il questore Giuseppe Linares, il dirigente del Commissariato Antonio Turi, il comandante provinciale dei Carabinieri, Giuseppe Mazzullo, gli altri vertici della Guardia di Finanza, Esercito e Polizia locale, il sindaco Paolo Mascaro, il presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Nicotera e una delegazione delle sezioni di Lamezia Terme e di Catanzaro dell’A.N.P.S.

