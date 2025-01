Morto sul lavoro a Lamezia, il prefetto De Rosa: «La sicurezza non può essere mai un costo»

l’appello

CATANZARO «Le morti sul lavoro sono una vera piaga del nostro Paese. Il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno è emblematico. Bisogna raccoglierlo». E’ quanto dichiara su Facebook, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa.

«Nel Lametino la prima vittima di questo nuovo anno, un operaio 38enne Francesco Stella è caduto da un’impalcatura nella zona industriale di San Pietro Lametino, ai suoi familiari va il nostro profondo cordoglio. Il Segretario della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri mi ha rivolto un appello dal Corriere della Calabria che non rimarrà inascoltato. La sicurezza sul lavoro non può essere mai un costo perché la vita umana non ha prezzo. C’è bisogno di un sussulto di tutto il territorio nelle sue diverse articolazioni per un Patto di Comunità che veda la formazione e i controlli congiunti e coordinati al centro di una decisa presa di coscienza. Sarà la mia prima priorità tra pochi giorni», conclude il prefetto. (redazione@corrierecal.it)

