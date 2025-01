“Stige”, il tribunale di Crotone dispone il dissequestro della “Euromeridiana”

la decisione

CROTONE Il Tribunale di Crotone, in composizione Collegiale, in data odierna, ha disposto il totale ed incondizionato dissequestro della Società “Euromeridiana“, con sede a Rogliano, con integrale ed immediata restituzione della stessa ai suoi titolari Pasquale, Andrea e Luigi Sacchetta, imputati nel relativo processo in corso nella città pitagorica scaturito dall’operazione denominata “Stige“, accogliendo, pienamente, l’istanza avanzata dai difensori: gli avvocati Franz Caruso, Fabrizio Falvo e Pierluigi Pugliese, del Foro di Cosenza, i quali avevano evidenziato come non vi fossero più esigenze e ragioni legittimanti la continuazione della misura cautelare reale, applicata il 3 ottobre 2022. Gli avvocati esprimono soddisfazione per l’importante risultato conseguito, con largo anticipo rispetto all’emissione della sentenza, definitoria del merito, di segno, evidentemente, positivo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato