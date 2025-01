Sull’Alta velocità la politica sia unita

l’appello

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha accusato il governo di avere cancellato u finanziamenti per l’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L’assessore regionale ai lavori pubblici, Caracciolo, ha smentito quanto affermato dal sindaco. Personalmente non ho elementi per dire chi abbia ragione e penso che sia giusto fare una riflessione comune. Negli ultimi 30 anni, cioè dall’avvento della seconda Repubblica, la Calabria è stata enormemente penalizzata sul piano delle infrastrutture e degli investimenti pubblici. Salomonicamente si può dare la colpa ad entrambi gli schieramenti politici. In questo trentennio abbiamo anche avuto un ministro calabrese ai lavori pubblici, l’ex rettore reggino Bianchi.

L’A/2 è stata inaugurata da Renzi ma presenta ancora buchi neri impressionanti. La ss 106, che coinvolge peraltro altre regioni e si affaccia sulla linea adriatica, è palesemente vittima di ostacoli burocratici che impediscono di portare a termine i lavori. Il ministro Salvini ha puntato fortemente sul Ponte e non c’è motivo per pensare che possa non finanziare un investimento cosi preminente, qual è quello del completamento dell’alta velocità ferroviaria. Su questo tema è immaginabile che la politica calabrese sia unita? Difficile, ma un tentativo va fatto. E’ legittimo che vi siano schermaglie politiche ma tutti i sindaci, tutti i parlamentari e la Regione devono marciare insieme per fare chiarezza e anche per chiedere a Rfi di fare presto. Il nostro continua a essere il Paese più difficile del mondo per le opere pubbliche: in parte per la fragilità geologica del territorio ma anche e soprattutto per una sovrapposizione di burocraticismi a cui nessuno ha posto rimedio. L’esortazione di Caruso può essere l’occasione per unirsi su un tema che è cruciale. E se è vero che questi soldi ci sono, Rfi non perda tempo e proceda con gli appalti.

