50 aforismi leggeri per il 2025

il contributo

1 – Quando si scrivono troppe sciocchezze, è il momento di prendersi una pausa per pensarne delle altre.

2 – Portava bene a tutti. Era una iella sfigata.

3 – Mitra è un’antica divinità, il cui culto è molto diffuso tra i gangster.

4 – L’uomo è ciò che mangia. Quindi se digiuna è donna.

5 – Un’implosione è tutto il contrario di un’esplosione. Per cui l’esatto termine per descriverla è “!!MOOB”.

6 – Si ammalò per le prime sei volte. Poi gli venne la setticemia e morì.

7 – Rosa dimenticava di parlare, di dormire: alla fine si ricordò di essere una pianta.

8 – prima di nascere, ricchi e poveri sono uguali in tutto. Però la placenta dei feti dei primi è ricamata a mano.

9 – Di notte le lucciole lampeggiano alle compagne perché chiedono strada per il sorpasso..

10 – Da piccolo facevo la raccolta di figurine. Però dovetti smettere perché avevo l’albumina alta.

11 – La differenza tra stitichezza cronica e stitichezza temporanea, consiste nel fatto che la prima ce l’hai sempre, mentre la seconda è del tipo che a volte ce l’hai ed a volte ti viene.

12 – Sto passando le pene del Paradiso.

13 – I gamberi camminano all’indietro, perché se camminassero in avanti si troverebbero all’opposto di dove intendono arrivare.

14 – L’emicrania è un affezione del corpo, che non riguarda il tronco ma risparmia gli arti.

15 – La monade non è altro che un gran pezzo di ragazzade.

16 – Nelle Facoltà di Fisica si insegna che ad una causa segue sempre un effetto, invece in quelle di Giurisprudenza si apprende che ad una causa segue sempre una sentenza.

17 – Prima che inventassero i numeri, ci si scambiava gli indirizzi del telefono.

18 – Quando una falena ronza come una zanzara, vuol dire che ha noia alla marmitta.

19 – Nella guerra con l’Ucraina, i deportati in Russia sono così magri che per legarsi i pantaloni utilizzano i cinturini degli orologi.

20 – Quando l’esercito israeliano incontra un villaggio palestinese, si dimostra particolarmente clementi verso gli abitanti. Ne lasciano in vita così pochi, che non sanno quale dei due ammazzare per ultimo.

21 – Fu un terribile parto cesareo, ma alla fine venne fuori un bellissimo taglio.

22 – Devo portare il gatto dal veterinario. Gli si sono scaricate le fusa.

23 – Aladino divenne presto l’uomo più ricco del sultanato: chiese al Genio di poter estrarre a volontà petrolio dalla lampada.

24 – La contraccezione fra alcuni pesci è molto interessante. Appena i maschi spargono il loro seme nell’acqua, nugoli di preservativi nuotano per intercettarlo.

25 – L’oro nero si chiama così perché viene venduto in lingotti di petrolio.

26 – Il Mandarino è il più alto notabile di un agrumeto cinese.

27 – La stagnola è una ragazza nata a Madrid da genitori d’alluminio.

28 – Donald Trump, quando fa particolarmente caldo si cambia la camicia ogni tre ore. E’ così razzista che non gli va di andare in giro con un colletto e due polsini neri.

29 – Anche le lampadine hanno la Resistenza. Però gli manca l’esercito invasore.

30 – Per far carriera nelle Università è indispensabile avere dimestichezza con le lingue. A meno che non riusciate a leccare i culi con le orecchie.

31- Da un punto di vista sanitario, l’Africa può esibire le migliori epidemie del pianeta.

32 – Come diceva Archimede: “Un corpo immerso in un liquido si fa il bagno”.

33 – La generazione spontanea non esiste. La degenerazione spontanea sì.

34 – Il Pentagono è una figura geometrica, i cui lati devono giurare tutti fedeltà al Presidente degli Stati Umiti d’America..

35 – Il block notes dei cronisti si chiama così perché serve a prendere block durante le interviste.

36 – Il sole nasce ad oriente, perché lì hanno dei reparti maternità molto più attrezzati dei nostri.

37 – Un vero scrittore è coli che riesce a contenere la sua esposizione in ventisette parole. Se non ci credete provate a contarle.

38 – Era una perfetta raffigurazione di un’esplosione nucleare in vetro soffiato di Murano. L’avevano realizzata con un rutto.

39 – Nelle prigioni di Putin, il normale regime carcerario prevede un vitto di pane e acqua. Invece a quelle a regime speciale è prevista soltanto l’acqua.

40 – Gli industriali cinesi sono tutti dei filantropi. Distribuiscono denaro a donne e bambini, senza chiedere altro che 16 ore di lavoro a testa.

41 – Darwin scrisse “L’Espressione delle emozioni negli uomini e negli animali”, perché aveva constatato che le piante non si incazzano mai.

42 – I pipistrelli abitano tutti nella stessa grotta, così la rata condominiale è più modesta..

43 – I geofagi erano popolazioni primitive che si nutrivano di terra e dopo due giorni evacuavano mattoni.

44 – Ora che va di moda la raccolta differenziata dei rifiuti mi chiedo: ma, nello specifico, dove va messo Andrea Giambruno?

45 – Pinocchio era un burattino con le pialle.

46 – prima dell’introduzione del tabacco, si vendevano pacchetti di sigarette vuoti.

47 – Nell’esercito israeliano vige l’abitudine di torturare i prigionieri spezzandogli le mascelle, per poi scommettere come mangiano con i nasi.

48 – Il grano saraceno si chiama così, perché è un frumento che si è convertito all’Islam.

49 – Da un punto di vista militare, il Regno d’Italia si è sempre dimostrato ingordo di sconfitte.

50 – Ciò che non avevo da dire, ormai l’ho detto.

