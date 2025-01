Crotone, primo colpo in entrata del 2025, dal Catanzaro arriva Marcello Piras

calciomercato

CROTONE Primo colpo del 2025 in entrata per il Crotone di mister Emilio Longo, reduce ieri dal pareggio casalingo contro la Cavese. Il club pitagorico ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Us Catanzaro 1929, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcello Piras. Il giovane e promettente terzino destro, classe 2004, lo scorso anno si è messo in mostra con la Costa Orientale Sarda in serie D ed ora è pronto per la nuova avventura in rossoblù.

