Chiaravalloti, Galati: «Buon viaggio Presidente»

il ricordo

«Sentimenti di stima affetto ed amicizia mi hanno sempre legato al personaggio. Nell’apprendere la triste notizia della scomparsa del Presidente Peppino Chiaravalloti, sono velocemente ritornati nella mente e nel cuore periodi di grande e corretta collaborazione, oltreché momenti gioviali e di accrescimento culturale e personale». Lo scrive Pino Galati, Vice Presidente nazionale vicario di “Noi Moderati”. Il suo essere concreto e risolutivo «nell’utilizzare ironia e sarcasmo con scaltrezza, a volte anche per “smorzare toni” e/o per “preparare il campo” – sottolinea Galati – rimarranno uno splendido ricordo per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, frequentato ed apprezzato. Le mie sincere condoglianze giungano ai familiari e le mie preghiera lo accompagnino in Paradiso».