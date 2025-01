il messaggio

REGGIO CALABRIA «Un’esperienza davvero stupenda»: con un breve video condiviso su Instagram, Massimo Lopez racconta il suo “colpo di fulmine” per Reggio Calabria, apprezzandone il mare ma anche la vitalità e i suoi locali. «Accoglienza strepitosa» in «una città viva» ha detto lo showman, che con Tullio Solenghi si trovava in riva allo Stretto per lo spettacolo “Dove eravamo rimasti” al Teatro Cilea.