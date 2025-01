Lamezia, apprensione per la scomparsa di un 44enne

cronaca

Ore di apprensione a Lamezia Terme per la scomparsa di Gennaro Mendicino , 44enne lametino che sarebbe avvenuta questa notte attorno alle 3. Sui social, infatti, è già stato lanciato l’appello per il suo ritrovamento. «Si è allontanato nella notte del 7 gennaio 2025 a bordo di un’auto vettura Toyota Corolla colore grigio targata: cm327sh. Ultimo aggancio alla cella telefonica di Maione provincia di Cosenza. E ancora: «Chiunque abbia qualsiasi piccola notizia o info è pregato di contattarci o di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Non ha nessun problema di salute, fino a ieri sera ha giocato con i bimbi».