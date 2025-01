Morto in ambulanza a San Giovanni in Fiore, una fiaccolata per Serafino Congi

il dramma

SAN GIOVANNI IN FIORE La morte a bordo di un’ambulanza diretta all’ospedale di Cosenza del 48enne Serafno Congi, Sangiovannese di origine, padre di famiglia di appena 48 anni, ha scosso una intera comunità. L’arresto cardiaco avuto sul mezzo non gli ha dato scampo, inoltre vista la scarsa visibilità l’elisoccorso non è intervenuto e il 118 era sprovvisto di un medico disponibile per il trasporto in ambulanza. Una tragica morte, che ha riaperto il dibattito sulle cure e sui servizi sanitari in Calabria. Motivi che hanno spinto i cittadini ad organizzare una fiaccolata prevista oggi pomeriggio alle 18, con partenza dal piazzale “Antonio Acri” a San Giovanni in Fiore. Nelle scorse ore, alcuni esponenti del M5s calabrese hanno annunciato un’interrogazione sul caso del 48enne.

Le dichiarazioni di Tavernise

«Ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità anche di Commissario ad acta per la sanità, in seguito alla tragica morte di S.C., un uomo di 48 anni, sposato e con due figli, avvenuta a San Giovanni in Fiore il 4 gennaio 2025 a causa di gravi ritardi nei soccorsi». E’ quanto dichiara il consigliere regionale del M5s Davide Tavernise. «Questo drammatico evento mette in luce le profonde criticità che affliggono la sanità nelle aree montane calabresi, dove l’accesso ai servizi sanitari essenziali è compromesso da distanze dai centri ospedalieri, difficoltà infrastrutturali e condizioni climatiche avverse, spesso ignorate in favore di parametri e aspetti meramente economici. L’Ospedale di San Giovanni in Fiore, come altri presidi in aree disagiate, versa in una condizione di depotenziamento, con carenze di personale medico e reparti non pienamente operativi. La notte del 4 gennaio S.C. è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dove è stata immediatamente diagnosticata una sindrome coronarica acuta. Nonostante l’urgenza della situazione, ha atteso oltre tre ore il trasferimento all’ospedale di Cosenza a causa della mancanza di un medico a bordo dell’ambulanza e dell’impossibilità di utilizzare l’elisoccorso per scarsa visibilità. Purtroppo, l’uomo è deceduto durante il tragitto. Questa tragedia non è un caso isolato, ma la conseguenza di un sistema sanitario che non riesce a garantire il diritto alla salute nelle aree interne. La carenza di personale medico nel Pronto Soccorso di San Giovanni in Fiore, con solo due medici su una pianta organica prevista di sei, ha contribuito al triste epilogo. Ho chiesto, quindi, al Presidente Occhiuto quali urgenti iniziative intenda intraprendere per garantire una copertura sanitaria adeguata nelle aree montane, con particolare riferimento all’Ospedale di San Giovanni in Fiore. Propongo, inoltre, di valutare modelli virtuosi come quello dell’Ospedale Morelli di Sondalo, un comune situato nell’alta Valtellina con circa 4mila abitanti, che integra efficacemente cure primarie e servizi specialistici, potenziando le strutture esistenti e incentivando l’arrivo di personale medico nelle aree montane. E’ necessario dare attuazione a quanto previsto per i presidi montani nel Decreto Ministeriale n. 70/2015, dotando gli ospedali come quello di San Giovanni in Fiore di specifiche discipline mediche. Non possiamo accettare che nel 2025 si muoia per mancanza di soccorsi tempestivi. La salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono». (redazione@corrierecal.it)

