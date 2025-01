Pallanuoto, i grandi talenti calabresi impegnati al Trofeo delle Regioni

in acqua

CATANZARO È da poche ore terminata l’avventura della rappresentativa Calabria al Trofeo delle Regioni, un torneo che ha visto scendere in campo i migliori talenti nati nel 2010 e 2011 d’Italia. Il Trofeo è stato vinto dalla Campania, ma i ragazzi guidati dal selezionatore Francesco Palermo hanno dato il massimo, dimostrando grande impegno e spirito di squadra.

Nonostante il livello altissimo di alcune squadre regionali, composte da atleti provenienti da molteplici società, i calabresi (12 atleti Smile Cosenza Pallanuoto e 3 Italica Rc) hanno lottato con determinazione in tutti i 7 match disputati nell’arco di 4 giorni. Il torneo si è aperto con un pareggio nel girone contro la Sardegna, per poi arrivare alla vittoria nell’ultimo match contro la stessa Sardegna, un incontro emozionante che ha regalato soddisfazioni al gruppo. Tra le sfide, qualche sconfitta, ma anche un’impressionante 11-6 contro la Campania, futura vincitrice del torneo. In quella partita, i nostri ragazzi sono riusciti a mantenere il risultato in equilibrio per gran parte del tempo, prima di cedere nel finale.

Le indicazioni sono molto positive, soprattutto in vista della prossima stagione. L’obiettivo del torneo era quello di confrontarsi con squadre regionali che hanno la possibilità di selezionare atleti da un ampio bacino di club, ma i nostri giovani hanno dimostrato di poter tenere testa a team di altissimo livello, con prestazioni che promettono bene per il futuro.

Un altro aspetto da sottolineare è stato il fantastico clima al Polo Natatorio di Ostia, che ha reso l’esperienza ancora più speciale. A chiudere il torneo, le premiazioni finali con gli atleti del Settebello, Sandro Campagna, Federico Mistrangelo, Fabio Conti e Riccardo Tempestini, che hanno regalato momenti emozionanti ai nostri ragazzi.