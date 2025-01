Asp Vibo Valentia, Furgiuele: «errori nella comunicazione dei dati, necessario rivedere il piano di fabbisogno del personale»

l’affondo

VIBO VALENTIA «In merito alla situazione che riguarda i lavoratori precari dell’ASP di Vibo Valentia, alla luce di quanto emerso dall’incontro odierno presso la Cittadella regionale, appare evidente che gli accessi ai pronto soccorso risultano essere almeno il doppio rispetto ai dati trasmessi dall’azienda alla Regione». E’ quanto dichiara il parlamentare della Lega Domenico Furgiuele.

«Tale incongruenza ha determinato un’errata valutazione del fabbisogno di personale, portando alla dichiarazione di esubero per 81 operatori sanitari tra infermieri e OSS, con il mancato rinnovo contrattuale per 45 di essi. È evidente che si tratta di una situazione paradossale che rischia di compromettere la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini, specialmente in un contesto in cui la carenza di personale è già critica. Auspichiamo, pertanto, che venga avviata con urgenza una rimodulazione del piano di fabbisogno del personale, al fine di correggere l’errore e garantire il reintegro dei lavoratori lasciati a casa. La revisione del piano consentirebbe non solo di risolvere l’attuale emergenza, ma anche di stabilizzare il personale, valorizzando le competenze acquisite e assicurando continuità assistenziale nei presidi di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno. Confidiamo in un rapido intervento da parte delle istituzioni competenti per tutelare i lavoratori coinvolti e garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente e adeguato alle reali esigenze del territorio».