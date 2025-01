Accorpamenti e scorpori: ecco la riorganizzazione della rete scolastica in Calabria – LA DELIBERA

il documento

CATANZARO Accorpamento di diverse autonomie e scorpori. Sono queste alcune delle direttici più significative della riorganizzazione della rete scolastica adottata dalla Regione Calabria per l’anno 2025-2026. La riorganizzazione è contenuta in una delibera approvata lo scorso 30 dicembre dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’istruzione Maria Stefania Caracciolo: la delibera, con tutti i dettagli della riorganizzazione, è consultabile alla fine dell’articolo. La delibera recepisce le indicazioni arrivate alla Regione dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. In particolare la Giunta ha deliberato per la provincia di Catanzaro l’accorpamento dell’Ic Guardavalle “A. Moro” (accorpata) con Ic Badolato (accorpante), l’accorpamento dell’Ic Petronà “C. Alvaro” (accorpata) all’Ic di Sersale “G. Bianco (accorpante), lo scorporo dei Pes dell’Ic Cropani-Simeri Crichi localizzati nel Comune di Soveria Simeri e l’accorpamento all’Ic Sellia Marina. Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria l’accorpamento dell’c Scilla “R. Piria” (accorpato) con l’Ic Campo Calabro (accorpante) in quanto entrambe istituzioni scolastiche sottodimensionate, con numero di alunni inferiore a 600; l’accorpamento del Liceo Artistico “M. Preti/A. Frangipane” (accorpato) con il Liceo Classico “Tommaso Campanella” (accorpante), l’accorpamento dell’istituto Comprensivo Melicucco (accorpato) con Laureana Galatro Feroleto (accorpante). Per la provincia di Crotone la delibera della Regione dispone la soppressione di una autonomia attraverso lo scorporo dell’istituto dell’Ic Melissa – Crucoli Torretta con lo scorporo dei Pes dell’Ic Melissa – Crucoli Torretta localizzati nel comune di Melissa e l’accorpamento con l’Ic Verzino e lo scorporo dei Pes dell’IC Melissa – Crucoli Torretta localizzati nel comune di Crucoli e l’accorpamento con l’Ic “Casospero Filottete”. Per la provincia di Vibo Valentia l’accorpamento dell’Ic Fabrizia” (accorpata) con l’Ic Azaria Tedeschi” (accorpante). Per la provincia di Cosenza l’accorpamento dell’Iis Acri Ipsia-Iti (accorpata) con l’Iis Acri Acri Lc Ls V Julia- Itgc Falcone (accorpante), l’accorpamento dell’Ic Castrovillari 2 (accorpata) con l’Ic Castrovillari 1 (accorpante). (c. a.)

