Omicidio a Bovalino, uomo ucciso a colpi di pistola. Indagini in corso

il delitto

BOVALINO Omicidio nel tardo pomeriggio a Bovalino, nella Locride. Un uomo, Gianfranco Polifroni, 50 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione. L’uomo aveva precedenti penali e dopo aver trascorso un periodo in carcere era attualmente agli arresti domiciliari. L’agguato, al quale avrebbero partecipato, secondo quanto si è appreso, persone ancora non identificate, è avvenuto in una zona centrale del comune della Locride, nei pressi di via Dromo I, in località “Ficarelle”. Il 50enne sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Sul luogo del delitto i carabinieri hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Locri.

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Non si esclude che il movente dell’omicidio possa essere legato a una vendetta maturata negli ambienti dei trafficanti di droga. (m. r.)

In aggiornamento

