Conferme nell’”inner circle” del presidente Occhiuto: rinnovati quattro consulenti- NOMI

DALLA REGIONE

CATANZARO Quattro conferme nell’”inner circle” del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Con altrettanti decreti, il governatore calabrese ha rinnovato gli incarichi di consulente per Agostino Miozzo, Ettore Figliolia, Salvatore Gaetano e Andra Bruni. Le consulenze sono state rinnovate per un anno, fino al 31 dicembre 2025, ma sono ulteriormente rinnovabili. Nel dettaglio, Miozzo (nella foto in copertina con Occhiuto), già alto dirigente della Protezione civile nazionale anche ai tempi drammatici del Covid, si occuperà di “supporto strategico nella riorganizzazione del sistema regionale di emergenza urgenza, supporto strategico nell’implementazione sul territorio regionale di protocolli innovativi di intervento sanitario a distanza (telemedicina), supporto strategico per le relazioni internazionali e per la Cte – Cooperazione territoriale europea; supporto strategico nelle attività di potenziamento del sistema regionale di protezione civile”: Miozzo percepirà solo il rimborso delle spese. Figliolia, avvocato dello Stato, si occuperà dei “temi giuridici riguardanti l’azione di governo”: percepirà un compenso annuo di 12mila euro e il rimborso delle spese. Gaetano è sempre consulente per “i temi riguardanti la verifica dell’attuazione del Programma di governo in materia di comunicazione strategica del territorio, con particolare riferimento alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti al territorio della Provincia di Crotone”: per lui solo il rimborso spese. Infine, Bruni si occuperà dei “temi riguardanti l’azione di raccordo politico istituzionale con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni, con particolare riferimento all’ambito socio assistenziale sanitario”: anche per lui solo il rimborso delle spese. (c. a.)

