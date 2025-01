Cosenza, ora è ufficiale: Gabriele Artistico è un nuovo attaccante rossoblù

calcio serie b

COSENZA Il suo arrivo a Cosenza era nell’aria, ora è ufficiale. Gabriele Artistico è un nuovo attaccante della squadra rossoblù, andrà a sostituire il partente Sankoh, prendendo anche la sua maglia numero 9. Classe 2002, punta centrale di piede destro, di proprietà della Lazio ma nella prima parte del torneo di B alla Juve Stabia, neo promossa in serie B, con la quale ha realizzato due reti in 18 partite. Con le “Vespe” non ha però trovato molto spazio, da qui la decisione di sposare un nuovo progetto. In rossoblù arriva a titolo temporaneo con un contratto fino al 30 giugno 2025. Lo scorso anno, con la Virtus Francavilla in serie C, l’attaccante romano ha collezionato 20 presenze e 7 gol. Artistico, come riporta una nota del club silano, «è cresciuto calcisticamente nel Parma, ha vestito anche le maglie del Monterosi, del Gubbio, del Renate e della Virtus Francavilla.

Un ottimo rapporto con il gol evidenziato già nelle giovanili del Parma sia con l’Under 17 che con la formazione Primavera e confermato nella stagione scorsa con la maglia della Virtus Francavilla, dove ha collezionato 39 presenze tra campionato, playout e Coppa Italia di C realizzando 12 gol».

