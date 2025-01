Occhiuto: «in tutta Italia difficoltà a trovare medici per guardie mediche e Ps. In Calabria useremo anche gli specializzandi»

l’annuncio

CATANZARO «Per troppi anni, occupandoci di sanità, abbiamo parlato soltanto delle risorse – che sono importanti e necessarie – ma mai delle riforme, soprattutto di quelle che riguardano il lavoro: perché è, ad esempio, sempre più difficile trovare medici che siano disposti a lavorare nell’emergenza urgenza». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a TgCom24.

«In Calabria stiamo facendo bandi ogni mese, e continueremo a farli e a pubblicizzarli.

Ma su 159 medici che cerchiamo per l’emergenza urgenza, al momento solo 13 hanno risposto al bando. Ci sono zone interne – non solo in Calabria ma in tutta Italia – dove è difficile trovare le guardie mediche. Nella mia Regione io avrei necessità di 574 medici per le guardie mediche delle zone interne: hanno risposto ai bandi in 28 a novembre e in 16 a dicembre. Troppo pochi. E ogni mese faccio manifestazioni di interesse per medici disponibili a fare le guardie mediche. Adesso metterò anche gli specializzandi a fare le guardie mediche, in modo che possano parallelamente lavorare e finire il loro corso di specializzazione. Ma il problema è gigantesco, e merita di essere affrontato a livello nazionale». (redazione@corrierecal.it)