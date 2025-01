Cosenza, Alvini: «Le voci sulla società ci scivolano addosso, la squadra è viva e vuole salvarsi»

calcio serie b

COSENZA «A Sassuolo ci è mancata un po’ di esperienza e furbizia, abbiamo buttato via una partita ben fatta. Io in questo momento devo cercare di ottenere il massimo, che comprende anche una maggiore furbizia in determinati momenti delle partite, dai calciatori che ho a disposizione. Poi quello che verrà dal mercato io oggi non lo posso sapere e non posso essere concentrato su quello». Sono le parole del tecnico del Cosenza calcio Massimiliano Alvini alla vigilia della gara casalinga contro il Mantova, in programma domani pomeriggio allo stadio “San Vito-Marulla”. «I 21 punti ottenuti fin qui sul campo – ha detto ancora l’allenatore –, sono un risultato più che sufficiente, per la qualità del gioco e altre situazioni. Quando abbiamo accettato il percorso, sapevamo di andare incontro ad altre difficoltà, ad esempio nella crescita di alcuni elementi. Avevamo messo in conto tutto questo e questo è successo. Vogliamo crescere, voglio migliorare i calciatori che ho a disposizione. Il nostro obiettivo salvezza passa attraverso la crescita collettiva. Quando alleni ragazzi che sono alla prima esperienza in B, ci sta commettere degli errori. È soprattutto con questo gruppo di calciatori che dovremo conquistare la salvezza». «La squadra – ha aggiunto Alvini – sta bene e si è allenata bene, il nostro modo di voler interpretare la partita lo metteremo in campo anche domani. I ragazzi hanno voglia e l’energia giusta per superare questo momento di difficoltà. Vogliamo migliorare i nostri difetti». Ancora sul calciomercato: «Se ne occupa la società e mi fido del direttore Delvecchio. È arrivato un calciatore gradito (Artistico, ndr), di prospettiva, ci dobbiamo lavorare. È pronto per giocare dal primo minuto o a gara in corso. Sarà sicuramente della partita, ci aiuterà molto. Io, lo dico con sincerità, sono molto concentrato su questo gruppo che stimo e penso possa fare ancora meglio. Oggi ho questi ragazzi, e lavoro con loro. Se arriveranno altri attaccanti non lo so». Alvini in chiusura ha rivelato che i suoi ragazzi non si sono fatti distrarre nelle ultime settimane dalle polemiche e dalle voci di un possibile cambio societario. «Questa è una squadra – ha detto – che mi trasmette grande energia, lavora forte. Siamo tutti completamente concentrati sul campo. Noi ci crediamo, la squadra è viva. Tutto ciò di cui si parla intorno a noi ci scivola addosso».

Strizzolo probabilmente non sarà del match con il Mantova per un piccolo problema fisico. Da valutare anche le condizioni di Ricci e Dalle Mura, ancora non al top, ma almeno loro due potrebbero recuperare. (redazione@corrierecal.it)