Omicidio Palumbo, ordinanza annullata per Michele Fiorillo

cronaca

CATANZARO Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, al termine dell’ultima udienza, accogliendo la decisione della Corte Suprema di Cassazione (Prima Sezione Penale) dello scorso 29 novembre 2024 e depositata il 23 dicembre 2024, ha annullato l’ordinanza custodiale per Michele Fiorillo (cl. ’86), indagato nell’inchiesta “Portosalvo” delle Dda di Catanzaro in relazione al presunto omicidio di Michele Palumbo, risalente al 2010. Il Collegio Distrettuale ha così fatto proprie le motivazioni del Supremo Collegio che, a proposito di Fiorillo – difeso dall’avvocato Diego Brancia – in punto di gravità indiziaria su tale fatto, aveva espresso una «evidente carenza di gravi indizi di colpevolezza in quanto le dichiarazioni di Raffaele Moscato non sono corroborate da alcun riscontro individualizzante».

La vicenda indiziaria, infatti, si incentra sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quali, oltre a Moscato, sono Andrea Mantella e Bartolomeo Arena. Non è stata disposta la scarcerazione per sopravvenuta detenzione legato alla condanna in appello rimediata al termine del processo “Rimpiazzo”. (Gi.Cu.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato