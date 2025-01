Treni sospesi a Milano: ritardi e cancellazioni coinvolgono anche la Calabria

il disagio

MILANO Ritardi fino a 160 minuti e cancellazioni di treni a seguito della sospensione del traffico ferroviario sul nodo di Milano. Le cancellazioni in arrivo al momento riguardano il Regionale Trenord 2220 proveniente da Bergamo, l’Eurocity Trenitalia 41 proveniente da Ginevra, l’Intercity Trenitalia 658 proveniente da Livorno Centrale, il treno Alta Velocità 9608 proveniente da Salerno, l’Italo 8974 proveniente da Venezia S.Lucia e il treno Alta Velocità 9587 proveniente da Torino Porta Nuova. In partenza, le cancellazioni riguardano l’Eurocity 41 per Venezia S.Lucia, il treno Alta Velocità 9527 per Salerno, il regionale Trenord 2621 per Verona Porta Nuova, il treno Alta Velocità 9623 per Reggio Calabria Centrale, l’Intercity Trenitalia 637 per Genova Piazza Principe e il treno Alta Velocità 9587 per Reggio Calabria Centrale.