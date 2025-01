Bonini la sblocca, Iemmello sbaglia il rigore: tra Südtirol e Catanzaro finisce 1-1

serie b

CATANZARO Pari e patta tra Südtirol e Catanzaro. La sfida si decide nel primo tempo con le due reti finite nel taccuino. La gara la sblocca al 3′, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Pontisso, la spiove in mezzo all’area dove Bonini indisturbato beffa tutti ed insacca spiazzando Poluzzi. Il pareggio del Südtirol arriva all’11’ con il tiro di Pyyhtiä che rotola in fondo al sacco, complice la deviazione di Scognamillo. Al 46′ il Catanzaro spreca la grande occasione per ripassare in vantaggio, con il calcio di rigore che Iemmello spedisce alto sopra la traversa. Nel secondo tempo il protagonista è Pigliacelli che al 3′ ed al 28′ si oppone con bravura alle conclusioni di Praszelik.

Il tabellino

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi 6; El Kaouakibi 5.5 (1′ st Giorgini 6), Pietrangeli 6, Veseli 6.5; Molina 6 (47′ st S. Davi sv), Martini 6.5 (14′ st Belardinelli 5.5), Praszelik 6.5, Pyyhtiä 6.5 (40′ st Mallamo sv), Zedadka 6; Rover 6 (40′ st Crespi sv), Odogwu 5.5. In panchina: Lamanna, Adamonis, F. Davi, Cagnano, Belardinelli, Kofler, Kurtic. Allenatore: Castori 6.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 7; Scognamillo 6, Antonini 6, Bonini 6; Brignola 6.5 (11′ st D’Alessandro 5.5), Pontisso 5.5 (31′ st Compagnon sv, 48′ st Seck sv), Pompetti 6.5, Pagano 6 (11′ s.t. Coulibaly 6), Situm 6; Iemmello 5.5, Pittarello 6. In panchina: Dini, Koutsoupias, La Mantia, Brighenti, Ceresoli, Biasci, Cassandro, Maiolo. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6. RETI: 3′ pt Bonini, 11′ pt Pyyhtiä. NOTE: pomeriggio soleggiato, temperatura gelida. Terreno in buone condizioni. Spettatori: 3.169, di cui 614 ospiti. Ammoniti: Pittarello, Coulibaly, El Kaouakibi, Crespi. Angoli: 7-2. Recupero: 2′; 4′.

