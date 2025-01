Lite familiare finisce in tragedia, un morto a Bovalino

il dramma

BOVALINO Un altro pomeriggio di sangue a Bovalino, nella Locride, dove nel primo pomeriggio una lite familiare sarebbe degenerata. Il corpo di un uomo originario di San Luca è stato trovato riverso sull’asfalto dopo un volo dal balcone. Il fatto si è verificato nei pressi del bivio, sulla statale 106, in direzione Platì, dove sono intervenuti i carabinieri e il 118 con due ambulanze. Allertato anche un elisoccorso. Secondo quanto trapela sarebbero stati uditi diversi colpi di pistola. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli, ma restano da chiarire le circostanze in cui è morto l’uomo e se siano coinvolte altre persone. Cresce la tensione in un territorio che nei giorni scorsi è stato scosso dall’omicidio di un 50enne, Giancarlo Polifroni, freddato con colpi di pistola fuori dalla sua abitazione. Lo scorso novembre, poco distante, è stata ritrovata l’auto di Antonio Strangio, scomparso da San Luca qualche giorno prima. (m. r.)

In aggiornamento

