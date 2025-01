Maltempo e neve ad alta quota, escursionista soccorso nella notte e salvato sul Pollino – FOTO

il fatto

POTENZA Un escursionista di Bari, di 27 anni, in difficoltà a causa di una caduta, è stato ritrovato e soccorso ad alta quota, sul versante lucano del monte Pollino a circa 1800 metri di altitudine. Le operazioni di salvataggio, estremamente complesse, hanno coinvolto tre squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), composte da tecnici delle stazioni locali.





Due squadre lucane, provenienti dalle stazioni di Pollino Lucano, Alpi e Sellata e una squadra calabrese della stazione Pollino. La missione di soccorso ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, con condizioni climatiche avverse e un terreno innevato che ha reso il recupero particolarmente impegnativo. Il giovane è stato raggiunto la scorsa notte da una prima squadra che ha immediatamente provveduto a riscaldarlo, evitando il peggioramento delle sue condizioni di salute. Il trasporto dell’escursionista è stato effettuato utilizzando una barella Rolly, una speciale attrezzatura progettata per scivolare sul manto nevoso, che ha consentito di trasferirlo in sicurezza fino a Colle Impiso. L’operazione si è conclusa alle 5:30 con la consegna dell’uomo all’ambulanza del 118 di Mormanno (Cosenza), pronta a prestargli le cure necessarie per il successivo trasporto in autoambulanza all’ospedale di Lagonegro. Al campo base, a supporto delle operazioni, presenti anche i vigili del Fuoco e i militari dei carabinieri forestali.





