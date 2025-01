Serie C, colpo del Crotone in trasferta: Trapani battuto 3-0

il risultato

CROTONE Il Crotone fa tutto nel primo tempo. Prima la sblocca Giron, poi Tumminello e Gomez portano i rossoblù a un importante vittoria in trasferta contro il Trapani. Il gol del vantaggio arriva al 26′, con Barberis che entra in area, serve Vitale che appoggia fuori per Giron, il cui bolide di sinistro si insacca alle spalle di Ujkaj. Passano solo cinque minuti e gli squali trovano il raddoppio: Gallo porta palla e passa centralmente a Gomez, velo per Tumminello che controlla e col sinistro supera il portiere dei siciliani. Al 39′ arriva anche la terza rete: ripartenza degli squali con Vitale che porta palla e appoggia per Gomez che batte ancora Ujkaj. Nel secondo tempo il Crotone controlla la partita e gestisce il risultato. Terza vittoria nelle ultime quattro per la squadra di mister Longo che vola a 36 punti in classifica, allungando a più 7 proprio sui siciliani.

Il tabellino

TRAPANI: Ujkaj; Celiento, Malomo (1’st Sabatino), Silvestri; Ciotti, Toscano, Hraiech (1’st Spini), Carriero (18’st Crimi), Benedetti (1’st Carraro); Piovanello (18’st Zuppel), Lescano. A disp.: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Sciortino, Brancato, Kubi, Kanoute. All. Capuano

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (42’st Armini), Di Pasquale, Giron (1’st Groppelli); Gallo (38’st Cantisani), Barberis; Silva, Tumminello, Vitale (23’st Stronati); Gomez (23’st Schirò). A disp.: Sala, Cocetta, Rispoli, Piras, Oviszach, Spina. All. Longo

ARBITRO: Ancora di Roma 1

MARCATORI: 26’pt Giron (C), 31’pt Tumminello (C), 39’pt Gomez (C)

AMMONITI: Carriero (T), Hraiech (T), Giron (C), Cargnelutti (C)

