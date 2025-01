Allerta arancione su Crotone, domani scuole e parchi chiusi

LA DECISIONE

CROTONE A seguito dell’allerta livello “Arancione” diramata dalla Protezione Civile regionale per domani, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità.

È stata disposta, a scopo precauzionale, la chiusura delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani. Disposta anche la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia.

È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 14 gennaio 2025 la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e del cimitero di Papanice.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato