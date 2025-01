Corigliano Rossano, emessa ordinanza di chiusura delle strade montane provinciali 187 e 188

emergenza maltempo

CORIGLIANO-ROSSANO Maltempo, nella serata odierna è stata emessa una ordinanza sindacale, la numero 11 del 2025, per la chiusura a causa dell’emergenza neve delle strade provinciali n.187 e 188 nei tratti viari che rientrano nella competenza del comune di Corigliano-Rossano.

A seguito della diramazione, da parte della Protezione Civile Regionale, dell’allerta meteo gialla, il comune ha nell’immediato attivato il COC, Centro Operativo Comunale che ha monitorato, costantemente, il territorio e in particolare le zone montane interessate dal pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, da abbondanti precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata con durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Verificato attraverso un sopralluogo effettuato dalla Protezione Civile Comunale lungo le località montane, alla presenza del Sindaco e del settore “Reti e Manutenzione” (durante il quale si sono registrate criticità e numerose cadute di rami ed alberi), che le condizioni meteo avverse (gelo e neve), non permettono il mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali SP 187 e SP 188 e tratti viari limitrofi di competenza comunale, si è stabilito di emettere ordinanza di chiusura al traffico al fine di garantire la pubblica incolumità.