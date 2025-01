Il mondo universitario piange la scomparsa dell’economista e docente Umg Vittorio Daniele

l’addio

CATANZARO E’ scomparso a causa di un malore che l’ha colpito nei giorni scorsi l’economista Vittorio Daniele, docente di Politica economica all’Università Magna Graecia di Catanzaro, uno dei volti più conosciuti e apprezzati nel mondo universitario non solo calabrese. Così lo ricorda il Rettore dell’ateneo di Catanzaro, Giovanni Cuda: «Sono profondamente addolorato per questa bruttissima notizia. Il professor Vittorio Daniele lascia un grande vuoto. Nella sua vita e nella sua carriera accademica, Vittorio ha portato avanti le sue due grandi passioni, la formazione degli studenti e la ricerca, con estremo coraggio e in maniera innovativa. Una vita intera spesa per l’università e nell’università che lo hanno reso un professore di grande esempio per tutti i suoi studenti e un apprezzato intellettuale. La sua attività è stata sempre contraddistinta da intelligenza, pacatezza e garbo. Ricorderemo sempre tutto ciò che ha saputo realizzare per la nostra Università, sviluppando anche importanti collaborazioni a livello territoriale, con un impegno encomiabile e con la voglia di raggiungere sempre nuovi traguardi. Di questo e di tanto altro saremo sempre grati al Professor Vittorio Daniele. Tutta l’Università di Catanzaro ricorda con profondo affetto, stima e gratitudine il professore Daniele per il suo impegno professionale e per le sue qualità umane e si unisce, esprimendo il suo cordoglio e la sua vicinanza, alla famiglia». Nella sala riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia sarà allestita la camera ardente. Diverse anche le pubblicazioni di Vittorio Daniele, soprattutto in tema di autonomia differenziata: a ottobre scorso il docente aveva rilasciato una lunga intervista a Emiliano Morrone per il Corriere della Calabria evidenziando i rischi sottesi alla riforma varata con la Legge Calderoli.

