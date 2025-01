L’attacco super del Crotone che fa invidia a molti club di B. È il più prolifico dell’intera serie C

calcio

Probabilmente, se non fosse stato per un avvio di stagione sottotono e qualche inatteso passo falso lungo il percorso, oggi il Crotone di Emilio Longo sarebbe in vetta alla classifica del girone C della serie C. Ovvio che con i se e con i ma si fa poca strada, quindi è giusto affermare che il quarto posto attuale, a pari merito con Avellino e Potenza, sia fedele a quanto dimostrato sul campo dalla squadra pitagorica. Una squadra, però, che pur con qualche carenza di troppo in fase difensiva, può contare su un reparto offensivo completo e di primissima fascia, con alcuni elementi che potrebbero fare le fortune anche di alcuni club della serie B.

Dopo 21 partite di campionato, il Crotone può vantare infatti l’attacco più prolifico dei tre gironi della terza serie con 45 gol messi a segno. Marco Tumminello, dopo anni in cui è stato costretto a fare i conti con numerosi guai fisici, è finalmente tornato a giocare sui suoi standard abituali, tanto da far pensare che la serie C gli stai stretta. Finora ha messo a segno ben 12 gol, seguito a quota 9 dall’atra nota lieta dell’organico rossoblù, Enrico Oviszach. Ma non è tutto, sono 7, infatti, le reti realizzate dall’esperto Guido Gomez mentre a 5 centro troviamo il gioiellino brasiliano di proprietà del Torino Jonathan Silva che, in realtà, può agire sia da esterno offensivo che da centrocampista. Un attacco super a disposizione di Longo, un vero e proprio lusso per la categoria. La sensazione è che senza i 33 gol subiti, il Crotone, avrebbe molti più punti in graduatoria e potrebbe aspirare alla promozione diretta in serie B. Ad oggi i ragazzi di Emilio Longo hanno un distacco dalla capolista Benevento di 7 punti. Un gap non incolmabile con dei calciatori lì davanti così abili ed efficaci. (f.v.)

Foto Fc Crotone

