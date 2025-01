Lo straordinario spettacolo della Sila innevata, la vista privilegiata a bordo dei “Treni delle Vette” – FOTO E VIDEO

meraviglie di calabria

COSENZA La neve è caduta copiosa nelle zone montane della Calabria, paesi imbiancati anche a bassa quota: il solito spettacolo fatto di paesaggi incantati. Il Treno della Sila – Ferrovie della Calabria non si è fermato, trainato dallo storico locomotore diesel Lm4 606 di Ferrovie della Calabria. Nonostante le condizioni meteo estreme, infatti, grazie alla cooperazione tra Ferrovie della Calabria, l’ Associazione turismo ferroviario e spettacolo e l’Associazione Ferrovie in Calabria, è stato possibile assistere al caratteristico assalto al treno da parte dei briganti ed una sostanziosa degustazione a base di prodotti tipici del territorio, anche con pietanze calde.

Dall’altra parte però, per diverse ore nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di ieri la strada statale 107 Silana – Crotonese, è stata impercorribile, e il transfert in bus organizzato per completare l’itinerario in treno storico, non ha avuto modo di raggiungere la stazione di San Nicola Silvana Mansio. (redazione@corrierecal.it)









(foto e video dell’Associazione Ferrovie in Calabria)

