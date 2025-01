Morto l’ex sindaco di Bova Marina Domenico Zavettieri. Il cordoglio di Falcomatà

la scomparsa

REGGIO CALABRIA E’ morto, a 88 anni, l’ex sindaco di Bova Marina e dirigente scolastico Domenico Zavettieri, fratello di Saverio, anche lui ex sindaco ed ex deputato socialista, e padre di Pierpaolo, attuale sindaco di Roghudi. Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in una nota, esprime il proprio cordoglio e quello dell’intera amministrazione di Palazzo Alvaro per la morte di Zavettieri «esempio di serietà, rettitudine e profondo attaccamento per le istituzioni, il territorio e la comunità». «Al di là dell’impegno politico – ha ricordato Falcomatà – Domenico Zavettieri ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo scolastico, accompagnando intere generazioni in un percorso educativo e formativo largamente apprezzato da tutti. Dunque, è certamente un giorno triste per quanti hanno avuto il piacere di conoscere un galantuomo, un educatore ed un politico d’altri tempi». «La sua lunga esperienza – ha rimarcato il sindaco metropolitano – si è distinta per correttezza e dedizione, sempre proiettata al bene collettivo e comune. Dal Municipio di Locorotondo, in Puglia, dove ha rivestito importanti incarichi pubblici nell’amministrazione comunale, fino alla sua Bova Marina, dove ha culminato il suo impegno politico da primo cittadino nel 2008, Domenico Zavettieri ha lasciato un’impronta indelebile destinata a rimanere per esempio impressa nel basso ionio reggino e non solo. Da insegnante di lettere e da uomo di indiscutibile cultura, ha saputo cogliere l’essenza di un popolo, raccontandola mirabilmente nei suoi scritti. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di ognuno di noi, perché ciò che ha fatto per il territorio va oltre il tempo e le circostanze». «A nome mio, del Consiglio della Città Metropolitana e di tutta la comunità metropolitana – ha concluso Falcomatà – giunga l’abbraccio più sincero e commosso alla sua famiglia, al figlio Pierpaolo, sindaco di Roghudi, ed al fratello Saverio, storico sindacalista, già Deputato, Assessore regionale ed anche lui ex sindaco di Bova Marina»

.

