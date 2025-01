Pd Cosenza, Vitaro: «La proposta di sfratto della statua di Mancini è aberrante»

l’opinione

COSENZA «Trovo aberrante la proposta di sfratto della statua di Giacomo Mancini. Quel posto è suo, non per diritto di nascita, ma per quello di riconoscenza. Non è un albero di Natale che si smonta ogni 7 gennaio, dopo la befana. La Federazione è vicina non solo all’associazione Giacomo Mancini, che ha organizzato un flash mob per il prossimo 18 gennaio alle ore 11, ma è vicina alla comunità cosentina che non vuole che questo accada». Lo dice Roberta Vitaro, componente della segreteria del Pd di Cosenza.

«Non ce ne voglia il sindaco, che avrà sicuramente la sua visione in questa storia, ma il mio non è un attacco politico, ma una richiesta di ascolto della comunità cosentina. Mi associo a quanto detto dai compagni di partito e dal segretario di Federazione Pecoraro».