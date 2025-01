Toscani e la Calabria, un rapporto complesso e controverso nel segno della provocazione

l’angolo dei ricordi

CATANZARO Oliverio Toscani e la Calabria, un rapporto complesso e controverso. C’è anche l’incrocio con la nostra terra nella carriera del famoso e provocatore fotografo, scomparso alcune ore fa. Un incrocio che risale al 2007, quando la Regione Calabria all’epoca guidata dal governatore Agazio Loiero affiancato dall’assessore al Turismo Nicola Adamo affidò a Toscani una campagna promozionale che facesse effetto e smentisse i luoghi che storicamente Circonda l’immagine dei calabresi: la campagna, presentata anche Roma, era anche piuttosto onerosa – intorno ai 3,8 milioni – e si fondava su un linguaggio sicuramente inedito e provocatorio, coinvolgendo studenti di liceo che Toscani scelse per l’espressività dei volti e ritraendoli mentre pronunciavano claim come “Inaffidabili, sì, siamo calabresi. Terroni? Sì, siamo calabresi. Malavitosi? Sì, siamo calabresi”. Come tutte le campagne promozionali sulla Calabria, anche questa di Toscani scatenò polemiche infuocate tra detrattori e sostenitori, rivelandosi sostanzialmente un flop. Ma c’è anche un altro episodio che testimonia di questo rapporto controverso con la Calabria: è quando Toscani, qualche tempo dopo, a Vibo negò un selfie a un giovane suo ammiratore apostrofandolo con “che ne so che non sei un mafioso, perché devo farmi una foto con te?”. Il ragazzo, Vittorio Sibiriu porterà Toscani in Tribunale che condannerà il fotografo a otto mesi e a una previsionale di 3mila euro per aver offeso la reputazione del ragazzo. (c. a)

