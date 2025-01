Cosenza a Cremona senza i centrocampisti Kouan e Kourfalidis

giudice sportivo

ROMA Il Giudice sportivo della Serie B dopo la 21/a giornata ha squalificato per cinque giornate Tello (Salernitana) “per avere, al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il Direttore di gara”. Due giornate di stop a Moncini (Brescia) “per avere, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente”. Nove i giocatori squalificati per un turno: Cassata (Spezia), Gerbo (Juve Stabia), Lucchesi (Reggiana), Borrelli (Brescia), Di Serio (Spezia), Juric (Brescia), Kouan (Cosenza), Kourfalidis (Cosenza) e Wisniewski (Spezia). Per quanto riguarda gli allenatori stop di due turni anche per Pagliuca (Juve Stabia) e di uno per Viali (Reggiana).