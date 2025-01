calcio serie c

CROTONE Il Crotone ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Vilardi di proprietà del Napoli ma nella prima parte di questa stagione in prestito al Potenza. Nato ad Afragola il 15 settembre 2005, Mario è un esterno offensivo cresciuto nelle giovanili della società partenopea dove si è messo in luce lo scorso anno con la formazione Primavera ed è ora pronto per la nuova avventura con gli squali.